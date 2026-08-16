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Apartamentos en venta en Austria

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Viena
109
Graz
24
Estiria
29
Baja Austria
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172 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
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Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2
DescripciónEste condominio tiene unos 50 m2, consta de 2 habitaciones más habitaciones auxil…
$404,001
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 6
Muy tranquilo, soleado, sin barreras, climatizado, de baja energía - condominio con conserva…
$1,02M
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Vendedor particular
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English, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Cerca de VotivkircheResidencia antigua representativa cerca del distrito 1 – 289 m2 en la ub…
$4,35M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 5 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
Cerca de VotivkircheEsta impresionante propiedad antigua, situada junto al 1er distrito de V…
$3,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Brigittenau, inmediatamente al lado del Augarten, línea de tranvía 5 frente a la puertaApart…
$439,622
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Ático Ático 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
Ático Ático 3 habitaciones
Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 2/1
Descripción: Este exclusivo ático está en venta en la ubicación privilegiada de Millstatt. …
$1,15M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso -2
El apartamento está en una tranquila zona residencial en el 13. District of Hietzing, near t…
$335,501
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 4/6
Mexikoplatz, Vorgartenstraße, junto al parque UNO-City y Prater.Ventilador con aire acondici…
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Parque Turkenschain Petzleinsdorf Castle Park * AKH Vienna * Weeringer Straße * Escuelas y u…
$2,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Piso 1
ottakringModerno apartamento de 2 habitaciones en un nuevo edificio con balcón y jardín priv…
$370,208
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
El apartamento está situado en una de las zonas más prestigiosas de Viena - en Weiburgasse e…
$5,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Piso 4
El apartamento está situado en Körösiestraße en el popular distrito de Geidorf. Esta ubicaci…
$179,700
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Apartamento 2 habitaciones en Schrocken, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Schrocken, Austria
Habitaciones 2
Número de plantas 7
Space LechApartamento A0-14 Orientación: Noreste Apartamento de inversores en los Alpes au…
$1,01M
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Apartamento 4 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
El apartamento está situado en la mejor zona de Beatricgasse en el tercer distrito de Viena.…
$3,46M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 582 m²
Apartamento antiguo reformado con jardín soleado en Ottakring En la planta alta de un edifi…
$345,865
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Apartamento en Bad Sauerbrunn, Austria
Apartamento
Bad Sauerbrunn, Austria
Nº de cuartos de baño 4
Área 770 m²
Bad Sauerbrunn es un resort tradicional conocido por sus fuentes y actividades curativas, as…
$1,73M
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Apartamento 9 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 9 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 401 m²
Número de plantas 4
Excelente accesibilidad al transporte: 2 minutos a pie de la estación Unter Sankt Veit, U4. …
$3,46M
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Apartamento 6 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 6 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
Número de plantas 1
El apartamento está incluido19.BezirkDöbling,direktanderDonauundnahedemWienerwald,wasideal p…
$2,66M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso -1/4
El apartamento está en excelente ubicación en el corazón de Döbling. Döblinger Hauptstraße e…
$517,758
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 3
Bienvenido a un apartamento que combina todo lo que la vida en Viena es valorada para: encan…
$726,972
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Apartamento en Viena, Austria
Apartamento
Viena, Austria
Área 105 m²
Piso 3
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$728,170
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Apartamento en Austria
Apartamento
Austria
En las inmediaciones de Neustift am Valde se puede disfrutar de la naturaleza, mientras que …
$2,14M
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Apartamento en Graz, Austria
Apartamento
Graz, Austria
Área 131 m²
El distrito de negocios se encuentra en una ubicación ocupada en Gries, Graz. Gracias a la a…
$138,376
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Apartamento 5 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 222 m²
Piso 1
GrinzingApartamento soleado con jardín y piscina privada en el centro de Grinzing! Este herm…
$2,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Muy buena ubicación con conexión rápida a U6 Erlaaer Straße. Tiendas, infraestructura y tran…
$485,898
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Apartamento en Oberwaltersdorf, Austria
Apartamento
Oberwaltersdorf, Austria
Área 70 m²
Un lugar donde la elegancia se encuentra con la alegría de la vida – y cada día se siente co…
$673,891
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Apartamento en Viena, Austria
Apartamento
Viena, Austria
Área 1 904 m²
U3,WestbahnhofDieImisterio Superficie de alquiler aprox. 1,904 m2 + 200 m2 balcones/terrazas…
$14,88M
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Apartamento en Viena, Austria
Apartamento
Viena, Austria
Área 403 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$2,88M
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 652 m²
Este apartamento de primera clase reformado y totalmente modernizado está en una ubicación c…
$896,472
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Apartamento 2 habitaciones en Viena, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 2
Área 73 m²
Piso 1/6
Se está ejecutando un nuevo proyecto exclusivo entre el Hospital Universitario Principal de …
$808,887
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Tipos de propiedades en Austria

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

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