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Adosado Adosado en Tirana Municipality, Albania
Adosado Adosado
Tirana Municipality, Albania
Tres pisos de construcción, en realidad planta baja se alquila y los dos pisos superiores se…
$2,09M
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Adosado Adosado en Tirana Municipality, Albania
Adosado Adosado
Tirana Municipality, Albania
Planta baja, patio y árboles, plaza de aparcamiento. Dos dormitorios, salón, cocina, baño y …
$1,163
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