  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Bashkia Himare, Albania

Himare
27
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Himare, Albania
Villa 5 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Número de plantas 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
