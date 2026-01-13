  1. Realting.com
Thoma Bennink R365

Países Bajos, Lochem
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
1929
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Dutch
Página web
www.thomabennink.nl/
Thoma Bennink R365 Ø Christie's International Real Estate es su especialista en propiedades exclusivas en Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen y Friesland. Desde 2013, hemos sido un orgulloso socio de R365 viv Christie's, parte de la casa de subastas de Christie. Nuestro equipo aporta casi un siglo de experiencia en comprar, vender y valorar propiedades de alta gama, incluyendo propiedades históricas, villas modernas y casas monumentales. Combinando el conocimiento local con una red internacional, proporcionamos un enfoque personal y excepcional para cada proyecto inmobiliario exclusivo. Las propiedades excepcionales merecen agentes excepcionales – eso es lo que entregamos.

Thoma Bennink
1 propiedad
