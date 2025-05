Sobre la agencia

Stegi Real Estate Agency in Hanioti, Halkidiki was established in 2000 and is located directly in the village of Hanioti. Nosotros y nuestros socios ofrecemos un paquete completo de servicios para comprar, vender y gestionar bienes raíces. Stegi Real Estate Agency opera en toda la península de Halkidiki, así como en Thessaloniki, pero en este momento nos concentramos en la aldea de Hanioti. Nuestra empresa está dotada de profesionales altamente cualificados, que están mejor informados sobre las leyes y reglamentos en el campo de la construcción y reconstrucción de edificios actualmente en vigor en la península de Kassandra. Nuestro servicio especial es el consejo de un abogado experimentado, especializado en la compra y venta de bienes raíces, que resolverá todas las cuestiones que puedan surgir durante la transacción.

Ingenieros, arquitectos modernos, contratistas de edificios que han realizado un gran número de proyectos en Kassandra, así como consultores de impuestos y contadores estarán a su disposición para ayudarle a tomar la decisión final en su “sueño hogar” por el mar. Nos especializamos en comprar y vender casas, negocios, apartamentos y casas en alquiler con impresionantes vistas al mar en los mejores lugares y en toda la península de Kassandra. Ofrecemos un servicio completo de alquiler de casas. Con información sobre los mejores precios y basada en sus deseos, le ayudaremos a encontrar lo mejor.

Trabajo organizado y metódico de nuestros consultores, basado en todos los siguientes