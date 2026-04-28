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Sideris Real Estate

Grecia, Peloponnese Region
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
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2 años 3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Página web
Página web
www.realestatesideris.gr/
Sobre la agencia

Agencia inmobiliaria "SIDERIS" es considerada, con razón, una de las empresas líderes y en desarrollo exitoso,  tratando todo tipo de bienes inmuebles en  la ciudad de Loutraki y su periferia,  así como todo Corinthia desde hace más de 10 años.

La directora y fundadora de la agencia, Sideris Plyachikidis, quien a su vez es también presidenta de la unidad de agentes inmobiliarios de Corinthia, entiende lo importante que es para el cliente. profesionalismo, confiabilidad, honestidad e integridad en la resolución e implementación de sus problemas; y tareas, hace todo lo posible para  para justificar la confianza de nuestros clientes.

¡Valoramos a cada uno de nuestros clientes!

¡La confianza y la honestidad no son solo el resultado de una cooperación exitosa, sino también la oportunidad de brindar a los clientes la información de interés más completa y ayudarlos a resolver el problema y hacer realidad sus sueños en el menor tiempo posible!

No es de extrañar que muchos clientes se conviertan en nuestros amigos. Como regla general, alrededor del 70% de los nuevos clientes llegan a través de recomendaciones. Así se forma una reputación impecable, lo cual es muy importante para nosotros. Brindamos a todos los clientes un enfoque individual y un ambiente confortable y tampoco nos olvidamos de nuestra experiencia. que no solo buscamos la opción de propiedad adecuada, sino que también ayudamos a resolver el problema.

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