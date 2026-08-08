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Dionisiou

Grecia, Paralia Dionisiou
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Agencia inmobiliaria
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5 años 5 meses
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English, Русский, Ελληνικά, Français
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dionisiou-realestate.com/
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Sobre la agencia

Basado en Chalkidiki, Dionisiou es una empresa dedicada a la compra de parcelas de tierra y la construcción de bienes raíces para su posterior venta. Además de vender sus propios objetos, la empresa ofrece apartamentos a la venta de otros desarrolladores en Chalkidiki. Hemos estado trabajando en el mercado inmobiliario durante más de 20 años y hemos logrado obtener una amplia experiencia y una reputación bien merecida de un socio confiable. La transparencia y la honestidad son los principios principales de nuestra empresa. Tenemos amplio conocimiento del mercado inmobiliario griego y proporcionamos información completa y confiable sobre todas las etapas de compra de bienes raíces en Chalkidiki, así como las propiedades que están en oferta.

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