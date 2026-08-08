Sobre la agencia

Basado en Chalkidiki, Dionisiou es una empresa dedicada a la compra de parcelas de tierra y la construcción de bienes raíces para su posterior venta. Además de vender sus propios objetos, la empresa ofrece apartamentos a la venta de otros desarrolladores en Chalkidiki. Hemos estado trabajando en el mercado inmobiliario durante más de 20 años y hemos logrado obtener una amplia experiencia y una reputación bien merecida de un socio confiable. La transparencia y la honestidad son los principios principales de nuestra empresa. Tenemos amplio conocimiento del mercado inmobiliario griego y proporcionamos información completa y confiable sobre todas las etapas de compra de bienes raíces en Chalkidiki, así como las propiedades que están en oferta.