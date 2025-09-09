  1. Realting.com
  Wohnquartier Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Wohnquartier Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$275,799
;
9
ID: 28843
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym with an investment of 10,000E. The apartment has three bathrooms, one of which has a jacuzzi, and a guest toilet. Heating is central, split system and pellet. On the ground floor there are three bedrooms with two large terraces, while on the first floor there is a children's room. The neighborhood is very quiet, the distance from the city center is a three-minute drive. The building does not have an elevator, it has only 9 apartments and was built in 2011. The roof has thermal insulation with mineral wool and Styrofoam.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Hypotheken-Rechner

