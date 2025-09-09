Wohnquartier Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely:
ground floor: 104m2;
floor: 70m2.
The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym with an investment of 10,000E. The apartment has three bathrooms, one of which has a jacuzzi, and a guest toilet. Heating is central, split system and pellet.
On the ground floor there are three bedrooms with two large terraces, while on the first floor there is a children's room.
The neighborhood is very quiet, the distance from the city center is a three-minute drive.
The building does not have an elevator, it has only 9 apartments and was built in 2011. The roof has thermal insulation with mineral wool and Styrofoam.
