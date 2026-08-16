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Wohnungen am Meer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

;
Schardscha
7
Al Hamriyah
12
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 267 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$1,53M
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 350 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$2,06M
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 60
MAKLERPROVISION FREI KOSTENLOS MERCEDES-BENZ PLACES BY BINGHATTI - MAYBACH ULTIMATE LUXURY …
$950,623
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 21/50
Wohnungen am Wasser mit flexiblem Zahlungsplan in Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar, Sharjah, ist…
$541,353
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 33/50
Wohnungen am Wasser mit flexiblem Zahlungsplan in Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar, Sharjah, ist…
$460,382
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Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/6
Apartments im neuen Aysha-Komplex am Wasser! Der Komplex liegt entlang der Lagune Al Khan! E…
$143,506
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 10/12
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick und 5-Sterne-Hotelausstattung in Sharjah Entdecken Sie den…
$688,259
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Wohnung 5 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 10/12
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick und 5-Sterne-Hotelausstattung in Sharjah Entdecken Sie den…
$2,13M
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Stockwerk 10/12
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$956,622
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Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$951,507
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 267 m²
Stockwerk 9/12
Luxuriöse Wohnungen mit Meerblick und 5-Sterne-Hotelausstattung in Sharjah Entdecken Sie den…
$1,53M
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 8/13
Apartments im Hotelkomplex Anantara Sharjah Residences am Ufer des Persischen Golfs! Voll mö…
$690,959
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Stockwerk 48/50
Wohnungen am Wasser mit flexiblem Zahlungsplan in Al Mamzar, Sharjah Al Mamzar, Sharjah, ist…
$731,058
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 48/50
Erleben Sie anspruchsvolle Küstenleben mit diesen elegant gestalteten Apartments in Sharjah …
$470,910
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Wohnung 1 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 695 m²
Die Al Wasayef Real Estate Company gibt eines der stärksten Projekte in Sharjah bekannt und …
$150,050
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Wohnung 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 10/12
Entdecken Sie den luxuriösen Lebensstil mit 1 und 4-Zimmer-Wohnungen und exklusiven Dächern …
$2,04M
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 8/50
Maryam Island ist eine der prestigeträchtigsten Entwicklungen an der Küste von Sharjah und b…
$470,912
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Wohnung 1 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 12
Entdecken Sie den Charme des Lebens am Meer in diesen eleganten 1 bis 4-Zimmer-Wohnungen und…
$682,934
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Wohnung 2 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 9/12
Erleben Sie erhöhte Küstenleben mit einer Auswahl von 1 bis 4-Zimmer-Wohnungen und Penthäuse…
$938,191
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Wohnung in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer -1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 379 m²
Maryam Island ist eine wunderschöne Wasser-Front-Entwicklung in der Innenstadt von Sharjah. …
$103,211
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Wohnung in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer -1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 321 m²
Tolles Angebot!! Studio mit 320 sq ft | Preisstart 401.000 Dirham. bieten 1% monatlichen Zah…
$109,202
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Eigenschaftstypen in Schardscha

studio-wohnungen
1 Zimmer
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