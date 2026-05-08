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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
7
Al Hamriyah
12
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 60
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$950,623
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Eigenschaftstypen in Schardscha

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
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Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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