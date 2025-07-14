  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Aria Heights

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$262,739
;
17
ID: 33028
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    20

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Aria Heights – moderner Komfort, Premium-Innenausstattung und stilvolle Architektur im Herzen von JVC by SRG Holding!

Aria Heights ist ein neuer moderner Wohnkomplex des Entwicklers SRG Holding, der sich in der dynamischen und begehrten Gegend von Jumeirah Village Circle (JVC) befindet.

Jede Unterkunft bietet:
- hohe Decken,
- Panoramafenster,
- leichte minimalistische Innenräume,
- Premium-Veredelungsmaterialien: Italienische Fliesen, Holz Akzente,
- hochrangige Sanitäranlagen von Gessi, Geberit, Flaminia,
- voll ausgestattete Küchen mit Siemens und Smeg-Geräten.

Diese Kombination macht Aria Heights zu einem Komplex, der sich auf Komfort und hohe Standards des urbanen Lebens konzentriert.

Einrichtungen und Infrastruktur
Aria Heights bietet eine aufwendige Ausstattung:

- ein großer Pool für Erwachsene und ein separates Kinderbecken,
- moderner Fitnessraum,
- offene Erholungsgebiete und Aufenthaltsräume,
- F&B-Formate und Lebensmittelgeschäft direkt im Erdgeschoss, so dass der Alltag so bequem wie möglich.

Die Infrastruktur des Komplexes ist so konzipiert, dass die Bewohner Privatsphäre, Harmonie und Ruhe fühlen.

Lage und Verfügbarkeit
Aria Heights liegt günstig im zentralen Teil von JVC - einer der beliebtesten Gegenden zum Mieten und Wohnen.

Reisezeit zu wichtigen Orten:
- 5 Minuten zu Circle Mall,
- 10 Minuten nach Dubai Marina,
15 Minuten nach Downtown Dubai und Burj Khalifa.

JVC bietet eine entwickelte Infrastruktur: Schulen, Parks, medizinische Zentren, Supermärkte, Fitness-Clubs – in der Nähe des Komplexes.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation von Aria Heights zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der hochwertigsten neuen JVC-Projekte der SRG Holding.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

