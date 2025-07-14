  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Wohnung in einem Neubau PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,16M
MwSt.
;
Premium Premium
24 1
ID: 32693
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah
Iconisch wonen aan het water, gevormd door design. PASSO vertaalt kustcontouren naar architectuur—vloeiende vormen, sereen licht en naadloze binnen-buitenruimtes op de Crescent van de Palm. Kies uit 1–4-slaapkamerresidenties, signature penthouses en ultra-exclusieve beachfront mansions, allemaal georiënteerd op panoramische zee- en skyline-zichten met privé-toegang tot het strand. Verwacht verfijnde materialen, intelligente plattegronden en wellness-gerichte voorzieningen van aankomst tot in de woning. Een beperkte collectie binnen dubbele landmark-torens zet een nieuwe, rustige en eigentijdse toon voor het eilandleven op Palm Jumeirah. Bezit een adres aan de kust, gevormd voor sereniteit en status.
Registreer uw interesse vandaag.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Freizeit

Video-Review von wohngebäude PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
