Wohnung in einem Neubau PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah

Iconisch wonen aan het water, gevormd door design. PASSO vertaalt kustcontouren naar architectuur—vloeiende vormen, sereen licht en naadloze binnen-buitenruimtes op de Crescent van de Palm. Kies uit 1–4-slaapkamerresidenties, signature penthouses en ultra-exclusieve beachfront mansions, allemaal georiënteerd op panoramische zee- en skyline-zichten met privé-toegang tot het strand. Verwacht verfijnde materialen, intelligente plattegronden en wellness-gerichte voorzieningen van aankomst tot in de woning. Een beperkte collectie binnen dubbele landmark-torens zet een nieuwe, rustige en eigentijdse toon voor het eilandleven op Palm Jumeirah. Bezit een adres aan de kust, gevormd voor sereniteit en status.

