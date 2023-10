Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €844,265

149 m² 1

HILFE FÜR DIE SICHERHEIT DUNKELTE BEI DER FÜHRUNG DES EINKOMMENS IN DUBAET! Die beeindruckenden Creekside 18-Zwillingstürme über der luxuriösen gerahmten Palme an der Promenade. Jede Creekside 18 Residenz ist eine einzigartige Mischung aus modernem Stil und lokalem Charme und spiegelt ein Gefühl zurückhaltender Eleganz wider. Das Creekside 18 befindet sich in idealer Lage im Zentrum von Creek Island. Hier sind Sie nur wenige Schritte vom Dubai Square — des neuen internationalen Einkaufskomplexes der Stadt entfernt. INFRASTRUKT: - ein modernes Fitnessstudio; - Schwimmbad; - Kinderspielplatz; - Parken; - Sicherheits- und Videoüberwachung; - zentrale Klimaanlage; - Geschäfte und Restaurants; STANDORT: Die Türme Creekside 18 Tower A und Creekside 18 Tower B sind Teil des modernen Dubai Creek-Gebiets und befinden sich in unmittelbarer Nähe des Parkbereichs Gallery Park und des Kanaldamms. Elite-Einrichtungen und Markengeschäfte sind ebenfalls zu Fuß erreichbar. Vom Komplex ca. 20 Autominuten von der Dubai Mall entfernt. Der internationale Flughafen Dubai ( DXB ) ist etwa 25 Minuten entfernt. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein medizinisches Zentrum und eine Schule. Wir organisieren einen sicheren Deal für Sie mit dem Entwickler, wir bieten volle rechtliche Unterstützung. Wir werden Ihnen auch bei der Organisation des Umzugs von der Russischen Föderation in die VAE helfen. Wir werden Sie bei der Erlangung eines Wohnsitzes unterstützen. Wir arbeiten ohne Provision! Die Provision wird vom Entwickler bezahlt! Für die Auswahl einer Wohnung fallen daher keine zusätzlichen Kosten an. Bei uns fühlen Sie sich sicher, weil wir Erfahrung im Rechtsbereich haben. Dies ist eine Garantie für die Einhaltung aller Feinheiten bei der Registrierung von Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie im Chat und beantworten Sie immer gerne alle Fragen!