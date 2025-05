Wohnkomplex 7 Seasons Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Dubai International City, Dubai, UAE

7 Seasons ist ein moderner Wohnkomplex in Dubai International City Phase 2, einer der dynamischsten Regionen der Stadt. Dieses einzigartige Projekt bietet 85 geräumige Residenzen, unter denen Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern zur Verfügung. Durch stilvolle Architektur, modernes Design und sorgfältig durchdachte Infrastruktur wird das Projekt zum idealen Ort für komfortables Leben und wertvolle Investitionen.

Bewohner des Komplexes werden in der Lage sein, Zeit im Schwimmbad zu verbringen, fit in das moderne Fitnesscenter zu halten, sowie Grillpartys in den speziell ausgestatteten Bereichen. Es gibt Kinderspielplätze, wo Kinder sicher spielen und entwickeln können. Rund um die Uhr Sicherheit und bequeme Parkplätze sorgen für Komfort und Sicherheit für jeden Bewohner.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Sicherheit rund um die Uhr

Zentrale Klimaanlage

Bankettsaal

Zahlungsplan: 40/60, 50/50, 60/40.

Eigenschaften der Wohnungen

Küchengeräte enthalten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex ist umgeben von allem, was für ein komfortables Wohnen notwendig ist: Einkaufszentren, Schulen, Gemeinschaftsparks und Golfplätze, die es zum idealen Ort für Familien und junge Profis machen. Einer der Hauptvorteile des Projekts ist auch seine bequeme Zugänglichkeit. Der Start einer neuen Dubai Metro Blue Line ist in naher Zukunft geplant. Es verbindet International City 2 und 3 mit Dubai Silicon Oasis und Academic City.