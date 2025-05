Wohnkomplex New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE

Samana Rome ist ein Wohnkomplex, bestehend aus zwei Hochhäusern mit 80 Wohnungen, die Privatsphäre und ruhige Atmosphäre gewährleisten. Es gibt Apartments mit 1-2 Schlafzimmern im Projekt - jeder von ihnen ist mit einem privaten Pool ausgestattet.

Das Schlüsselelement des Komplexes ist modernes Design mit großen Fenstern und "Smart Home" Systemen, die günstige Bedingungen für das Leben schaffen. Der Komplex ist ideal für Singles und Familien aufgrund verschiedener Annehmlichkeiten und Infrastruktur.

Dienststellen

Dienstleistungen von Concierge

Grünfläche

Schwimmbad und Jacuzzi

Kino im Freien

Kinderspielplatz

Fitnessstudio im Freien

Grillplatz

Kinderbecken

Dampfbad und Sauna

Jogging-Track

Abschluss - 4. Quartal 2027.

Zahlungsplan

50/50 oder 60/40

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Mit Küchengeräten und Einbauschrank.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex befindet sich im Meydan District 11 in Dubai und bietet einen bequemen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, wie Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Khail Road, so dass es schnell in die Innenstadt und andere Bereiche zu gelangen.

Die Bewohner des Komplexes können leicht zu so interessanten Orten wie Downtown Dubai (12 Minuten), Dubai Miracle Garden und Jumeirah Village Circle. Für Familien gibt es Schulen, Kindergärten und Supermärkte in der Nähe, so dass das Projekt für einen langfristigen Aufenthalt geeignet ist.