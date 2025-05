Wohnkomplex New complex of furnished apartments Oasiz 2 close to the main highways and the international airport, Silicon Oasis, Dubai, UAE

Willkommen bei OASIZ - der Welt des zugänglichen Luxus, wo jeder den idealen Platz für Leben und Investitionen finden wird. Die 38-stöckige Wohnanlage bietet eine breite Palette von Wohnungen, darunter Studios, Apartments mit 1-3 Schlafzimmern mit modernem Design und außergewöhnlicher Qualität der Ausrüstung. Das Projekt kombiniert Eleganz und Innovation und bietet die einzigartige Unterkunft, die Ihren Wünschen entspricht. Die Innenräume sind im modernen Stil mit offenen Layouts verziert und schaffen das Gefühl von Raum und Freiheit. Wunderschöne bodenhohe Fenster füllen jeden Raum mit natürlichem Licht, Wärme und Gemütlichkeit. Die möblierten Apartments entlasten Sie von Schwierigkeiten mit der Veredelung und der Einrichtung und lassen Sie Komfort und stilvolles Design auf einmal genießen.

In der Wohnanlage wartet nicht nur ein Zuhause auf Sie, sondern die wahre Oase von Komfort und Gemütlichkeit. Stellen Sie sich ruhige und warme Tage am Pool vor, wo Sie in der Sonne baden und im kühlen Wasser erfrischen können. Und für diejenigen, die Outdoor-Aktivitäten bevorzugen, bietet der Komplex ein Fitnessstudio, in dem Sie in Form bleiben können.

Sie sind umgeben von grünen Gärten, wo Sie zu jeder Jahreszeit gehen können. Der Kinderspielplatz wird der Lieblingsplatz für Ihre Kinder, wo sie eine gute Zeit mit ihren Freunden haben können. Und geräumige soziale Bereiche schaffen warme und freundliche Atmosphäre. All diese machen Oasiz nicht nur ein Wohnkomplex, sondern die reale Gemeinschaft.

Rund um die Uhr Sicherheit und Concierge Service wird Sicherheit und Ruhe gewährleisten.

Dienststellen

Schwimmbad

Fitnessstudio

Basketballplatz

Sicherheit rund um die Uhr

Parks

Kinderspielplätze und Spielzimmer

Möblierte Apartments

Abschluss - 4. Quartal 2027.

Zahlungsplan

65% - monatlich (1%) bis zum Abschluss

35% - monatlich (1%) nach Fertigstellung

Eigenschaften der Wohnungen

Möblierte Wohnungen

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die perfekte Lage der OASIZ an der Kreuzung der wichtigsten Autobahnen - Mohammed Bin Zayed und Al Ain Road - sorgt für die hervorragende Zugänglichkeit für alle vier Emirate: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain. Das Projekt befindet sich auch in der Nähe der führenden Technologieunternehmen, etablierten Bildungseinrichtungen und der aktiven Gemeinschaft, so dass es der attraktive Ort für das Leben. Sie werden von allem umgeben sein, was für ein angenehmes Leben notwendig ist: Supermärkte, Cafés, Hotels, Parks.

