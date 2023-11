New apartments with views of the sea, marina and large park, in Beach Mansion complex with private beach, Beachfront area, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €148,297

Die Community Residence verfügt über eine reiche Infrastruktur: Der Komplex verfügt über ein eigenes Kino, Tennis- und Volleyballplätze, einen Kinderspielbereich und Erholungsgebiete, Geschäfte, ein Restaurant, ein Yoga-Club und ein Golfsimulator, ein großer Pool, ein Fitnessstudio und ein Spa-Center, Parkplatz. Der Projektentwickler Aqua Properties ist ein zuverlässiger Entwickler mit langjähriger Erfahrung auf dem Dubai-Markt. Im Jahr 2018 gab das Unternehmen das Forbes-Rating "Top Real Estate Companies" ein". Fertigstellung: 2025. Vorteile Investitionen während der Bauphase bieten Mieteinnahmen, die über dem Durchschnitt in Dubai liegen - 9% pro Jahr. Solche Indikatoren bieten Vorteile des Standorts: In der Region gibt es einige kostenlose Wohn- und Neubauprojekte mit hoher Nachfrage nach Mietern. Das Motor City-Gebiet liegt 15 bis 20 Minuten vom Dubai Investment Park und dem Dubai Marina entfernt. Der Standort entwickelt sich dynamisch und zeigt ein hohes Wachstum der Immobilienpreise. Die Mietrendite des Projekts liegt auf der Ebene eines Hotels, die Anleger sind jedoch nicht verpflichtet, das Objekt an das Management zu übertragen: nach Lieferung, Sie können die Wohnung weiterverkaufen oder selbst vermieten. Eine sichere Transaktion mit Registrierung in der DLD, Treuhandtransaktion. Verfügbarer Rabatt bei voller Zahlung. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Motor City ist ein grünes Wohngebiet mit einer entwickelten Infrastruktur, die sich neben dem Gleis und der Rennstrecke "Formel 4" befindet, Das zieht jährlich mehr als 300.000 Zuschauer aus aller Welt an. Nur wenige Gehminuten von The Community entfernt befindet sich die First Avenue Mall mit Spielplätzen und Familienunterhaltungszentren. In der Nähe des Komplexes gibt es eine Schule, ein medizinisches Zentrum, Supermärkte, Cafés und Restaurants: Starbucks, Wendy's, KFC usw. Entfernungen aus der Gemeinschaft: zur Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - 4 Minuten; nach Dubai Marina - 20 Minuten; nach Downtown Dubai - 25 Minuten.