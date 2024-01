Park Greens

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

VERSCHIEDENES WASSER. Ein exquisit heller architektonischer Komplex über dem Dubai-Kanal. Canal Heights verkörpert die Schönheit und Perfektion einer der erstaunlichsten Kreationen der Natur ... blaue Perlen. Der Komplex befindet sich im lebhaften Geschäftsviertel Business Bay, umgeben von anderen stilvollen hohen Gebäuden, Wohngebieten und beliebten Hotels. Die erstaunlich dynamische Form, die tagsüber von der Sonne funkelt und nachts funkelt, verleiht dem Gebäude einen exquisiten und stilvollen Look. VERTEILUNGSÜBERTRAGUNG IM ZEICHNUNGSBERTRAG. Schönheit wird traditionell nicht nur durch Aussehen, sondern auch durch innere Dekoration bewertet. In der Lobby des Canal Heights-Komplexes befinden Sie sich inmitten einer schillernden, überirdischen Ausstrahlung. Sie sind von erstaunlichen Farben, funkelnden Texturen und glatten Formen umgeben, die den luxuriösen DAMAC-Stil widerspiegeln. Natürliche Elemente werden in Canal Heights lebendig, das in einer Vielzahl von Annehmlichkeiten verkörpert ist. Friedensstiftung, positive Emotionen und ein Gefühl des vollen Wohlstands machen diesen herausragenden Wohnkomplex zu einem wahren Schwerpunkt eines lebendigen Lebens. FONNTAG DES RUNDEN JAHRES In Canal Heights können Sie dank einzigartiger Yoga-Pavillons einen fröhlichen Geist bewahren. Dieses architektonische Wunder ist ideal für eine Vielzahl von Zwecken: Meditation, ein romantisches Date, ein Einzelessen und eine kleine private Party. DISTRIKT Canal Heights fasziniert die Geschichte. Es wird keine Grenze geben, um zu überraschen, wenn die Flossen und die Maske Ihr Pass in die einzigartige Unterwasserwelt der Perlen werden. In der Zukunft der Forschung geöffnet Canal Heights verfügt über einen wunderschönen, spülenförmigen Pool, in dem Sie echte Perlen finden. Wenn Sie eine ruhigere Freizeit bevorzugen, ruhen Sie sich auf die beruhigenden rhythmischen Klänge der Wellen aus.