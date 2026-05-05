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Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Ultra-luxuriöses Doppelhaus im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, privatem Pool und Zuga…
$6,15M
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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