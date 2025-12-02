Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Vereinigte Arabische Emirate

Dubai
13
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Stockwerk 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
