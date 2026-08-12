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Mehrstöckige Wohnungen am Meer in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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5 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Ultra-luxuriöses Doppelhaus im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, privatem Pool und Zuga…
$6,15M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 518 m²
Stockwerk 1
Riesige, hochwertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Terrasse, Zugang zu Premium-Anne…
$4,41M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Stockwerk 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
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TekceTekce
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Mamsha Al Saadiyat offers exclusive homes in an unparalleled location, you can be hitting th…
$859,891
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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