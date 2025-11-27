Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Urla
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Urla, Türkei

Wohnung 6 zimmer in Urla, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 494 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Izmir (city), Izmir, Türkei
$2,15M
