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Wohnung mit Garten kaufen in Şile, Türkei

4 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Şile, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 231 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Şile, Istanbul, Türkei
$821,834
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