  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Muratpasa, Türkei
von
$1,16M
;
50
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27781
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lange bleiben möchten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya befinden sich in der Nähe von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 50 m von einer Straßenbahnhaltestelle, 2,8 km von den Einkaufszentren Ikea und Agora, 4,4 km von den Einkaufszentren Mall of Antalya und Deepo, 5,5 km vom Strand Mermerli, 5.8 km zum Mark Antalya und Stadtzentrum, 8 km zum internationalen Flughafen Antalya, 11 km zu den Stränden Konyaaltı und Lara, 13 km zum Busbahnhof Antalya.

Das Luviya-Projekt wird auf einem 65.000 m² großen Grundstück mit einer 390.000 m² großen Baufläche errichtet. Das Projekt umfasst 730 Wohnungen, 104 Markenresidenzen, ein Einkaufszentrum mit 175 Geschäften, 21 Straßenläden, 35 Büros, 1 Restaurant, Aufzüge, Innen- und Außenparkplätze, Elektroladestationen, eine Sauna, einen Hausmeisterservice, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, begrünte Außenanlagen sowie Innen- und Außenpools.

Die 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit hohen Decken im Projekt verfügen über eingebaute Küchengeräte, Deckenklimaanlagen, einen Erdgasboiler, Waben, eine Garderobe, eine Stahltür, Spot- und LED-Beleuchtung sowie eine Gegensprechanlage.


AYT-04507

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Besiktas, Türkei
von
$145,845
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Besiktas, Türkei
von
$414,807
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Türkei
von
$192,375
Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$1,91M
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$322,773
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$1,16M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Alle anzeigen Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Wohnviertel One Bedroom City Apartment
Mahmutlar, Türkei
von
$135,602
Dies ist ein helles, komfortables Apartment mit einem Schlafzimmer in Alanya, Mahmutlar, mit sozialen Einrichtungen für Ihren Komfort.  Gründe für den Kauf Diese Unterkunft in AlanyaDie Geschäfte betreten nur das Unternehmen. Ganz in der Nähe des Strandes. Modernes und helles Design. Die Unt…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alle anzeigen Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Wohnviertel Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Türkei
von
$116,382
Der Bau eines neuen Wohnkomplexes, der sich in Avsallar auf einer Fläche von 2166 m2 befindet, wird aus 1 Wohnblock bestehen, 7 Etagen und 48 Apartments. Aufgrund seiner Lage können die Eigentümer die beste Route zu überall in der Stadt machen. Der Wohnkomplex befindet sich in einem Gebiet, …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$2,41M
Jede Villa verfügt über einen großen Garten, einen Swimmingpool, eine Garage, eine Sauna und ein Türkisches Bad, eine Wäscherei, einen Wohnbereich, 6 Balkone.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von Grün umgeben und befind…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen