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Stadthäuser am Meer in Milas, Türkei

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Reihenhaus 5 zimmer in Milas, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Smart-Home-System in preisgekröntem Projekt in Bodrum Adabükü Die Villen innerhal…
$2,27M
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