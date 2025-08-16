Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kaş
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Meerblick

Mansions am Meer in Kaş, Türkei

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 8 zimmer in Kaş, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 6 000 m²
Etagenzahl 2
Diese exklusive Immobilie befindet sich im Dorf Sarıbelen (Kaş) auf einem 6.000 m² großen Na…
$4,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen