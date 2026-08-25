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Villen mit Bergblick kaufen in Gazipasa, Türkei

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Villa 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 SCHLAFZIMMER 1 WOHNZIMMER TRIPLEX 350 qm VILLA 1.000 qm GRUNDSTÜCKSFLÄCHE BADEZIMMER …
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