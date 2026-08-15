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Duplexes mit Swimmingpool in Alanya, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
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