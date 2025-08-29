Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Adana
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Adana, Türkei

Yumurtalık
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Akarca, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Akarca, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 360 m²
Fethiye, einer der berühmtesten Urlaubsziele von Mugla, ist für seine atemberaubende natürli…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Adana

villen

Immobilienangaben in Adana, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen