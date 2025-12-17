Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thep Krasatti
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
237
5 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Thep Krasatti, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Thep Krasatti, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
This townhouse, with recent renovations, is a hidden gem at a fantastic price! Nestled in a …
$91,215
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla in einer malerischen Gegend von Phuket zu …
$823,092
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 709 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla in einer malerischen Gegend von Phuket zu …
$1,47M
Immobilienagentur
AdriastarAdriastar
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Luxusvilla in einer malerischen Gegend von Phuket zu …
$1,13M
Immobilienagentur
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 473 m²
Etagenzahl 1
Eine attraktive Gelegenheit, in eine Luxusvilla in einer malerischen Gegend von Phuket zu in…
$974,473
Immobilienagentur
