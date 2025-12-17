Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
237
9 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Geräumige neue Villa mit privatem Pool zum Verkauf. Die perfekte Kombination aus einem große…
$235,627
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 348 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 554 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 853 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa 5 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 5 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 780 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Anchan Mountain Breeze, eine neue Entwicklungsphase des renommierten Projektentwicklers Anch…
$970,289
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 404 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Etagenzahl 2
luxurious villas in the heart of a unique healing resort on Bang Tao A new, outstanding c…
Preis auf Anfrage
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Etagenzahl 1
A new project for a unique design The project consists of private houses with three, four…
$587,509
