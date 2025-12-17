Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
237
53 immobilienobjekte total found
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 556 m²
LAY22774 Diese neu fertiggestellte 5-Zimmer-Villa in Layan bietet großzügigen Innen- und Au…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 106 m²
TAL6515 Moderne Villa mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Die Fläche des Grundstücks, a…
$190,406
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
TAL22614 Treten Sie in eine Welt von unterschätzter Eleganz und tropischem Charme mit diese…
$536,311
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
CHE22638 Diese exklusive Kollektion von privaten Pool-Villen bietet eine einzigartige Misch…
$847,308
Eine Anfrage stellen
Villa in Thep Krasatti, Thailand
Villa
Thep Krasatti, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
TAL6538 Sonderangebot:Mietgarantie - 6% für 3 Jahre (Zahlungen beginnen einen Monat nach vo…
$174,330
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
TAL22269 Erleben Sie eine Mischung aus moderner Eleganz und traditionellem Charme mit diese…
$253,558
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Thep Krasatti, Thailand
Villa
Thep Krasatti, Thailand
Fläche 250 m²
TAL22387 Genießen Sie den ultimativen Luxus an diesen Villen, speziell für die ausgewählten…
$491,883
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 593 m²
LAY7165 Diese Villa befindet sich in einer malerischen natürlichen Lage und bietet nicht nu…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 473 m²
TAL21829 Dies ist eine aufregende neue Kollektion von exquisiten Villen mit privatem Pool u…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 488 m²
BAN22551 Treten Sie in eine private Welt der tropischen Eleganz und zeitlos Design mit dies…
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 342 m²
LAG22224 Diese zweistöckige Villa befindet sich in der größten Anlage in Laguna und bietet …
$825,094
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
TAL22203 Willkommen in einem Bereich von unvergleichlichen Luxus und Ruhe eingebettet in di…
$631,514
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
TAL7194 Brandneuer Pool Villa Projekt in Thalang Bereich3 Schlafzimmer, 4 BadezimmerSpeises…
$599,780
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 479 m²
TAL22611 Die perfekte Mischung aus ruhigem Wohnen und intelligenten Investitionen mit diese…
$853,655
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 244 m²
NAY6665 Ein neuer beeindruckender Komplex von tropischen Villen in der Gegend von Nai Yang.…
$588,235
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
BAN22152 Ein zeitgemäßer Rückzug in Phuket, Thailand - eine 3-Zimmer-Pool-Villa, die im Jun…
$853,655
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
TAL21969 Verzaubern Sie den unwiderstehlichen Charme der Landschaftsbewohner, indem Sie Ins…
$729,573
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 352 m²
BAN7061 Diese Villa ist Teil eines neuen spannenden Projekts in Bang Tao, wo ein ultra-luxu…
$812,051
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 335 m²
TAL22620 Diese limitierten Villen bieten eine seltene Gelegenheit, eine private Residenz zu…
$758,451
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
TAL22670 Diese limitierte Kollektion von nur 8 privaten Poolvillen verbindet tropische Ruhe…
$515,505
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 567 m²
BAN22210 Atemberaubende Villa in Bang Tao, Phuket – Ihr Traum Home AwaitsEntdecken Sie die …
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
TAL22681 Sonderangebot Kaufen Sie eine Villa zu Freehold Preis und erhalten Sie ein brandneu…
$420,480
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Anchan Mountain Breeze, eine neue Entwicklungsphase des renommierten Projektentwicklers Anch…
$970,289
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
TAL22578 Steigen Sie in eine Welt der Privatsphäre und Raffinesse mit diesen wunderschön ge…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
CHE22265 Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine luxuriöse 3-stöckige Villa i…
$888,072
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 219 m²
BAN7068 Was gibt es in der Villa?Großbaufläche von 424 qm.Innenbereich (verdeckt, gemauert)…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 369 m²
TAL21970 Verzaubern Sie den unwiderstehlichen Charme der Landschaftsbewohner, indem Sie Ins…
$894,909
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
TAL21721 Das Projekt wird in 4 Phasen gebaut, mit insgesamt 38 Häusern geplant. Letzte, 4. …
$692,932
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 444 m²
LAY6893 Neuer Komplex von exklusiven Villen inspiriert von südthailändischer Architektur un…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
TAL22386 Treten Sie in eine Welt, in der Eleganz Einfachheit trifft. Diese limitierte Kolle…
$586,768
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Thep Krasatti

villen

Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
