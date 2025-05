Villa Sunpao

Moderne Villen zu einem günstigen Preis im Süden der Insel

Das neue Projekt der Villen begann in einem der gefragtesten von Investoren und Bewohnern des Inselgebiets - Rawai, im Süden der Insel Phuket. Das Gebiet verfügt über eine etablierte reiche soziale und kommerzielle Infrastruktur; es gibt mehrere wunderbare Strände wie Nai Harn, Yanui oder Ao Sein, sowie eine reiche touristische Infrastruktur, die jährlich Hunderttausende von Touristen in den Bezirk zieht. Das Gebiet ist eine der besten für Immobilieninvestition, denn Wohnung hier ist nicht nur in High, sondern auch in der Nebensaison gefragt. Die meisten der ständigen Bewohner des Gebiets sind Expats und Verlagerungen, die die Rentabilität von Objekten beeinflussen. Die zum Kauf angebotenen Villen befinden sich im Zentrum des Bezirks und zeichnen sich durch die Möglichkeit einer breiten Anpassung bei der Wahl der Planungslösungen aus. Drei und vier Schlafzimmer Villen sind verfügbar, voll möbliert mit modernen italienischen Möbeln mit der neuesten Technologie. Das Gebiet wird mit tropischen Pflanzen angelegt und von der Managementgesellschaft gepflegt.