  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Villa Apple House BTA Invest

Villa Apple House BTA Invest

Ban Bang Thao, Thailand
von
$29,691
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 24695
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.03.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Dorf
    Ban Bang Thao

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Standort auf der Karte

Ban Bang Thao, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,32M
Villa MONO PHUKET
Phuket, Thailand
von
$546,122
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thailand
von
$590,855
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thailand
von
$451,941
Villa The Gloria Villa Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$547,259
Sie sehen gerade
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thailand
von
$29,691
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Alle anzeigen Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 393 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Marquis Estates ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Käufer, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien, Investoren und alle, die eine prestigeträchtige Unterkunft…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Alle anzeigen Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thailand
von
$704,810
Etagenzahl 1
Botanica Modern Loft II ist ein Projekt von luxuriösen und modernen Villen mit einem Swimmingpool am Bang Tao Beach im Westen von Phuket. Das Dorf liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe der entwickelten Infrastruktur von Bang Tao Beach. Der Komplex besteht aus 52 Wohnungen und wurde…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Pattaya, Thailand
von
$519,850
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit einem Pool im Herzen von Pattaya!THE LAVISH ist ein exklusives Projekt moderner zweistöckiger Villen mit privaten Pools, befindet sich in der renommierten Gegend von North Pattaya. Jede Villa ist für diejenigen, die Raum, Eleganz und Komfort schätzen, bietet bis zu 400 m2 Woh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen