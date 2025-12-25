Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Rawai, Thailand

villen
388
reihenhäuser
4
duplexes
7
35 immobilienobjekte total found
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Ein einzigartiges Öko-Stil-Studio von einem berühmten Balinese-Entwickler.Exklusiver 5* Komp…
$110,291
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Einzigartige Wohnung im Öko-Stil von einem berühmten Balinese-Entwickler.Exklusive komplexe …
$173,861
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Einzigartige Apartments befinden sich in einer Gegend mit herrlichem Blick auf die Berge und…
$87,523
NicoleNicole
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Der neue Apartmentkomplex von einem zuverlässigen Entwickler befindet sich nur wenige Gehmin…
$171,331
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Dieses risikoarme Projekt von einem zuverlässigen Entwickler bietet die perfekte Kombination…
$215,401
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Dieses geräumige Studio ist eine ideale Wahl für diejenigen, die in diesem Projekt im Süden …
$73,512
AtlantaAtlanta
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Apartments in einem exklusiven Kondominium im Süden von Phuket, nur 250 Meter vom Strand Raw…
$79,112
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Dieser Komplex kombiniert Komfort und Privatsphäre, so dass es eine ideale Wahl für dauerhaf…
$129,427
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Die Wohnung befindet sich 400 Meter von Rawai Embankment, einer der atmosphärischsten und bu…
$160,489
Moya7yaMoya7ya
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich Supermärkte, Cafés und Restaurants,…
$231,036
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Das moderne Projekt besteht aus 11 Gebäuden und bietet Bewohnern komfortables Wohnen mit ent…
$65,344
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Apartments in einem exklusiven Kondominium im Süden von Phuket, nur 250 Meter von Rawai. Das…
$147,187
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Einzigartige Apartments in einem neuen Wohnkomplex, nur 250 Meter vom herrlichen Strand von …
$226,668
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Die Anlage befindet sich in einer günstigen Gegend im Süden von Phuket und nur wenige Gehmin…
$92,415
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Nur 200 m vom Rawai Quay entfernt bietet dieses moderne Boutique-Kondominium die perfekte Ko…
$115,994
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Ein neuer Premium-Familien-Villa-Komplex im Stadtteil Nai Harn im südlichen Phuket von einem…
$460,773
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Die Apartments befinden sich in einer der malerischsten Gegenden von Phuket, 200 Meter von R…
$151,819
Haus 1 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Dieses Projekt, umgeben vom Meer auf drei Seiten, bietet die perfekte Kombination aus Komfor…
$69,241
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Apartments in einem exklusiven Kondominium im Süden von Phuket, nur 250 Meter von Rawai. Das…
$138,359
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Der Wohnkomplex bietet eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer von Luxus-Apartments auf …
$252,310
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Das moderne, zweistöckige Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Rawai wird eine bequeme Lösu…
$208,866
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Dieses Projekt bietet die perfekte Kombination aus moderner Technologie und Komfort, so dass…
$120,193
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Die Anlage befindet sich in einer günstigen Gegend im Süden von Phuket, 1,5 km vom Strand Na…
$138,622
Haus 4 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Premium-Komplex von “smarten” Villen in der Gegend von Nai Harn im südlichen Phuket von eine…
$519,303
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Das Apartment befindet sich in einer malerischen Gegend zwischen den Stränden von Nai Harn u…
$168,026
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das Apartment liegt nur 400 Meter vom malerischen Rawai Embankment im südlichen Phuket entfe…
$222,145
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Der Komplex besteht aus vier modernen Gebäuden, im mediterranen Stil gebaut und bietet Bewoh…
$107,082
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Dieses stilvolle Boutique-Kondominium befindet sich nur wenige Gehminuten von der malerische…
$199,531
Haus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Dieser renommierte Low-Risiko-Komplex befindet sich nur 400 Meter von der malerischen Rawai …
$260,394
Haus 2 zimmer in Rawai, Thailand
Haus 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einzigartige Wohnung im Öko-Stil von einem berühmten Balinese-Entwickler.Exklusive komplexe …
$288,632
Immobilienangaben in Rawai, Thailand

