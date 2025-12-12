Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Rawai, Thailand

villen
391
reihenhäuser
4
duplexes
7
112 immobilienobjekte total found
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 129 m²
NAI4956 Wir präsentieren Ihnen das Projekt ist ein zeitgenössischer/moderner Stil, im Herze…
$360,276
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
RAW21910 Verwöhnen Sie im einladenden Ambiente von Wärme, Zuverlässigkeit und Luxus in dies…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
RAW5717 Diese Pool-Villa befindet sich in einem ruhigen Ort. Nur 5-10 Minuten zu den Stränd…
$595,238
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Fläche 133 m²
NAI6767 Das Konzept dieser Villa ist die Basis dieses Projekts, eine Kombination aus Meeres…
$344,501
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
RAW21956 Entdecken Sie eine Oase der Raffinesse und Ruhe in der prestigeträchtigen südliche…
$626,096
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
RAW22329 Diese exquisite 2-Zimmer-Wohnung, 2-Badezimmer bietet eine unglaubliche Gelegenhei…
$385,338
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
RAW22576 In einer ruhigen, Dorf-Stil Enklave im Süden Phuket, diese modernen Poolvillen bie…
$689,223
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
RAW22753 Diese zweistöckige Villa im Herzen von Rawai bietet eine praktische Einrichtung fü…
$485,589
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
RAW22324 In der ruhigen Gegend von Rawai, bietet die Villa die perfekte Balance zwischen Na…
$657,895
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 297 m²
RAW6395 Ein neuer Komplex von Villen im Süden der Insel. Dies sind 20 Villen in einem gesch…
$560,777
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
RAW6802 Schönes 3-Zimmer-Haus zum Verkauf befindet sich auf Phuket Island in Rawai Bereich.…
$344,298
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 600 m²
RAW5940 Ein modernes Haus in einem der besten Orte, um auf einer himmlischen tropischen Ins…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
RAW4988 Es gibt eine wunderbare Gelegenheit, eine komfortable Villa in Phuket nur von Rawai…
$249,060
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
RAW5716 Diese elegante Pool-Villa befindet sich in einem ruhigen Ort. Nur 5-10 Minuten zu d…
$520,050
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
NAI5468 Die Villa besteht aus 5 Schlafzimmern, die maximal 10 Personen aufnehmen. Die Haupt…
$532,581
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
RAW22351 Die Villen sind eine Sammlung von nur 4-Zimmer-Pool-Villen, die ultimativen Komfor…
$673,559
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 335 m²
RAW21724 Die Villa ist wunderschön mit einem Swimmingpool im Grundstück.Nur 5 Minuten vom S…
$626,566
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
RAW22697 Diese Villa in Rawai bietet eine perfekte Kombination aus Komfort und modernem Woh…
$466,792
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
RAW5154 Brand New Pool Villa besteht 5 Schlafzimmer mit eigenem Bad, das Hauptschlafzimmer …
$924,185
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
CHA22756 Dieses frisch umgebaute Haus in Chalong ist eine tolle Gelegenheit für alle, die e…
$203,634
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 8
Fläche 515 m²
RAW2606 Die Villa wurde im Januar 2013 fertiggestellt. Unsere atemberaubende neue Villa bie…
$845,865
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
NAI6617 Villa mit 4 Schlafzimmern in einer Wohngegend in der Nähe von Nai Harn Strand.Das H…
$754,015
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 7
NAI545454 Schöne und geräumige Villa in der luxuriösen Entwicklung.KEY POINTS – 7 Schlafzim…
$830,201
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
RAW5336 Das neue Stadthaus-Projekt bestehend aus 13 Einheiten befindet sich im südlichen Te…
$282,870
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
NAI5495 Moderne Villa ist in der Dekoration von Schwarz und Gold, attraktiv Kontraste mit d…
$479,323
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 237 m²
RAW6602 Der Komplex von Villen mit einem Pool an der Südküste von Phuket. Das gesamte Gebie…
$456,977
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
NAI22331 Diese exquisite Villa, in einem der begehrtesten Gegenden von Phuket gelegen, biet…
$592,105
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
RAW22609 Diese elegante 2-Zimmer-Villa ist für diejenigen, die saubere Linien, intelligente…
$610,902
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
RAW22585 Eine seltene Chance, eine High-End Villa in einem der etabliertesten Wohnviertel v…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 721 m²
RAW22513 Diese außergewöhnliche Villa bietet Panoramablick auf das Meer und einen ruhigen R…
$6,27M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Rawai, Thailand

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
