  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Rawai
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Rawai, Thailand

villen
391
reihenhäuser
4
duplexes
7
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rawai, Thailand
Reihenhaus
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Discover this spacious two-storey house conveniently located next to the BCIS International …
$370,381
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Villa Suksan for Sale! Thai Bali-style 2-bedroom pool villa nestled between Chalong, Nai …
$328,241
Eine Anfrage stellen
