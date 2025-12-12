Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Rawai, Thailand

Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
RAW4988 Es gibt eine wunderbare Gelegenheit, eine komfortable Villa in Phuket nur von Rawai…
$249,060
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 8
Fläche 515 m²
RAW2606 Die Villa wurde im Januar 2013 fertiggestellt. Unsere atemberaubende neue Villa bie…
$845,865
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 473 m²
A stunning villa with a pool on Rawai Beach, offering mesmerizing sea views! ⬩ 4 floors …
$789,607
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 721 m²
RAW22513 Diese außergewöhnliche Villa bietet Panoramablick auf das Meer und einen ruhigen R…
$6,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 673 m²
RAW22610 Erleben Sie raffinierte Küsten leben in einem der begehrtesten Strand Enklaven von…
$2,60M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
RAW6422 Dies ist eine luxuriöse private Villa für einen komfortablen und abgeschiedenen Auf…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 600 m²
RAW6576 50 Meter zum Strand!Moderne Villa Komplex nur 50 Meter vom Strand entfernt, umgeben…
$780,075
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 100 m²
RAW2644 Eine atemberaubende Privatresidenz auf drei Hektar Freiland (Chanote) mit sechs Sch…
$3,07M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
RAW21751 Entdecken Sie eine moderne 4-stöckige Pool-Villa in Rawai mit herrlichem Meerblick…
$767,544
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 1 100 m²
RAW6655 Eine subtile Mischung aus Stilen kombiniert mit tropischer Natur macht diese Villa …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 470 m²
RAW22730 Steigen Sie in eine Oase der tropischen Eleganz mit dieser privaten, eigenständige…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 720 m²
NAI4627 Diese Villa liegt 20 Fahrminuten vom Zentrum von Phuket und dem beliebten Patong Be…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
?✨ Luxurious Oasis Retreat with 3 Bedrooms in Scenic Wichit! ✨? Discover the epitome of…
$112,496
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 345 m²
RAW5501 Erstaunliches Haus befindet sich in einer ruhigen Gegend mit entwickelter Infrastru…
$620,301
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 582 m²
RAW22509 Diese Vorverkaufsmöglichkeit bietet die besten Preise zur Verfügung, so dass es ei…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Villa in Rawai, Thailand
Villa
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
RAW5296 Moderne Villa am Strand mit direktem Zugang zum Strand in Rawai, Phuket.Tropischer …
$1,39M
Eine Anfrage stellen

