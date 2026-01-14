  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnkomplex THE MOMENTUM

Wohnkomplex THE MOMENTUM

Si Sunthon, Thailand
von
$199,859
27.01.26
$200,642
27.03.25
$150,852
;
26
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 22445
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Wohnung in einem der vielversprechendsten Resorts in Thailand mit garantierter Profitabilität zu investieren!
Installationen verfügbar!
Garantiertes Einkommen von 5%!
Preiswachstum pro Jahr: der Preisunterschied nach Lieferung kann 20-30% erreichen.
Das Momentum ist eine hohe Konzentration an Ästhetik und innovativer Technologie, umgeben von Regenwäldern und geschützten Gebieten mit Zugang zu 3 ausgezeichneten Stränden.
Einrichtungen: Schwimmbad, Kinderspielplatz und Club, Sportplatz, Fitnessraum, Gesundheitszentrum, Cafés und Restaurants. Spa, Apotheke, Bankzweig, Videoüberwachung rund um die Uhr.
Ort:
- innerhalb einer 10-minütigen Fahrt gibt es mehrere beliebte Strände, darunter die besuchten Küsten wie Patong, Kamala und Surin;
- 35 Minuten zum Haupteinkaufszentrum der Stadt mit dem Auto;
- zum Blue Tree Wasserpark 20 Minuten entfernt;
- 15 Minuten Transfer zum internationalen Flughafen.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$190,881
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thailand
von
$127,031
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$737,622
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Phuket, Thailand
von
$143,818
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex THE MOMENTUM
Si Sunthon, Thailand
von
$199,859
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,29M
Diese exklusive Anlage verfügt über nur fünf 2-stöckige Villen mit privaten Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen. Hochwertige Materialien und Oberflächen schaffen eine raffinierte und elegante Atmosphäre. Freier Besitz.Zahlungsplan:2 % - Reservierung28% - Vertragsunterzeichnung nach 30 T…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Alle anzeigen Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Wohnanlage ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$130,243
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Premium-Wohnung im Herzen von Jomtien!Zensiri Residences Jomtien ist eine Elite Wohnanlage von preisgekrönten Entwicklern ESS Developments und bietet die perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und Resort-Atmosphäre. Geräumige Apartments mit durchdachten Layouts und Premium-Finishs werden …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Alle anzeigen Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Rawai, Thailand
von
$111,177
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 26–45 530 m²
20 Immobilienobjekte 20
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for investors as well as those looking for modern and comfortable housing in a quiet area of Phuket. It is suitable for families, couples, and those planning to use the property as a second home or vacation getaway. Ab…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0 – 45 530.0
126,357 – 321,199
Wohnung 2 zimmer
54.0 – 70.0
266,411 – 310,927
Wohnung 3 zimmer
69.0 – 70.6
369,888 – 465,742
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen