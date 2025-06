Hüttendorf Korkinskij Rucej

Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer guten natürlichen Umgebung und einem malerischen Fluss im Dorf eine ausgezeichnete Wahl.



Das Dorf kann mit einer von zwei bequemen Routen erreicht werden: auf der Autobahn Murmansk oder Koltushskoye Autobahn Navigator wird Ihnen immer eine weniger befahrene Autobahn sagen. 15 Minuten von CAD und Sie sind zu Hause.

Die Kosten der Grundstücke enthalten bereits die Kommunikation: Strom 3 kW mit der Möglichkeit, Strom, Straßen und Drainagesystem zu erhöhen. Es gibt keine Baubeschränkungen!



Die Schönheit der Natur, gut ausgestattete und saubere Strände, Schwimmen in Korkina - all dies ist für die Bewohner des Dorfes zur Verfügung. In den Erholungszentren am Ufer des Sees können Sie ein Paintball-Turnier arrangieren, Forellen fangen, Quad-Fahrräder fahren, und im Winter auf Schneemobilen. Um das Dorf ist ein dichter Wald, und auf seinem Gebiet gibt es einen weiten Bach. Diese natürliche Umgebung sorgt für ein hohes Maß an Ökologie und ein gesundes Leben für die ganze Familie.



“Korkinsky Creek” befindet sich in der Nähe des Dorfes “Cocos” des Entwicklers “FACT”. Dies ermöglicht es den Bewohnern, die Freizeitinfrastruktur des benachbarten Dorfes frei zu nutzen. Finden Sie neue Freunde und rennen Sie einen Fußball zusammen, arrangieren Beachvolleyball-Turniere unter Erwachsenen und Kindern, üben Sie auf Straßensimulatoren und entspannen Sie mit Kindern auf dem Spielplatz in der Nähe des Hauses, und im Winter fahren Sie von der Rutsche.



In der Freizeitzone "Coconuts" Management Unternehmen hält Urlaub, Wettbewerbe und Meisterkurse für Kinder und Erwachsene. Die Bewohner des „Korkinsky Creek“ freuen sich auf Ihren Besuch! Die Organisation von Feiertagen, die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Dorf liegt an den Schultern eines erfahrenen Management-Unternehmens.



Geschäfte, Schulen, Kindergärten, polyklinische Postämter und Banken befinden sich in einer 10-minütigen Fahrt im großen Dorf Razmetelevo. Daher wird das Leben im "Korkin Creek" das ganze Jahr über bequem sein. Abschnitt 57. Cadastral-Nummer der Website: 47:07:1047004:967