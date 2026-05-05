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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Setubal, Portugal

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Seixal
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Grandola
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Sesimbra
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 46 m²
Neue Studiowohnung mit einer Gesamtfläche von 46 qm, 1 Parkplatz und einem Balkon im Komplex…
$479,463
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Eigenschaftstypen in Setubal

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Setubal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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