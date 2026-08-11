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Studio-Wohnungen in Setubal, Portugal

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4 immobilienobjekte total found
Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 46 m²
Neue Studiowohnung mit einer Gesamtfläche von 46 qm, 1 Parkplatz und einem Balkon im Komplex…
$474,206
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 39 m²
Studio im touristischen Komplex Sesimbra Golden Beach, auf der ersten Linie des Strandes, in…
$340,973
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Studio 5 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Studio 5 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Dieses 5-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Azeitão, in Setú…
$525,145
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Studio 1 zimmer in Setubal, Portugal
Studio 1 zimmer
Setubal, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Dieser touristische Komplex befindet sich in Sesimbra, direkt neben dem Strand.Sie besteht a…
$450,109
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Immobilienangaben in Setubal, Portugal

mit Garage
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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