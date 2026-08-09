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Wohnimmobilien in Vila Nova de Gaia, Portugal

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Arcozelo, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Arcozelo, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Wohnung von 131 m2, mit 3 Schlafzimmern, an 2 Fassaden (Süd, West), und mit Garagenbox.Die G…
$248,518
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
1 Schlafzimmer Wohnung von 55 m2 und ein Balkon von 15 m2, befindet sich in einem neuen gesc…
$397,629
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
Wohnung von 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 188 Quadratmetern. m, Gesamtfläche von Balk…
$791,791
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Loft mit 110 qm, brandneu, mit Terrasse, am Ufer des Flusses Douro, in Gaia, am Fervença Pal…
$557,762
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Balkon in Vila Nova de Gaia in der Nähe von Arrábida Shoppin…
$288,975
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 233 m²
Duplex mit 3 Schlafzimmern, 147 qm, ein Balkon von 16 qm, eine Terrasse von 62 qm und eine G…
$710,878
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit Balkon und Meerblick in Gaia im neuen Ocean Living Komplex.Der Ko…
$416,124
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 134 m²
Wohnung von 117 qm mit 2 Schlafzimmern, einer Terrasse von 17 qm und einem Parkplatz, in der…
$566,391
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Wohnung mit 3 Schlafzimmern mit einer Fläche von 127 qm, einem Balkon von 8 qm und 2 Parkplä…
$509,174
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/5
1 Schlafzimmer Wohnung von 55 m2 und ein Balkon von 15 m2, befindet sich in einem neuen gesc…
$405,541
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
1 Schlafzimmer Wohnung von 90 m2 mit einer Außenterrasse von 39 m2 in einem Wohnkomplex mit …
$427,683
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 48 qm, mit einer Terrasse von 57 qm und 1 Parkpl…
$375,667
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Valadares, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Valadares, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
1-Zimmer-Wohnung, mit 58 qm privatem Bruttoraum, Balkon mit Meerblick und einem Parkplatz, i…
$436,661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer 95 m2 mit Balkon von 11 m2 und Garage für 2 Autos in einem neuen Komp…
$316,717
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Wohnung 2 Schlafzimmer 95m2 mit Balkon 11m2 in einem neuen Komplex neben Gaia Shopping in Vi…
$316,717
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Balkon in einem neuen Gebäude neben Arrábida ShoppingDer Kom…
$288,975
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
T1(T0+T0) Schlafzimmer Wohnung mit 77 qm, brandneu, am Ufer des Flusses Douro, in Gaia, am F…
$533,309
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Loft Schlafzimmer Wohnung mit 67 qm, brandneu, mit Terrasse, am Ufer des Flusses Douro, in G…
$454,128
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 114 m²
In Vila Nova de Gaia, Canidelo, Ocean Living liegt direkt am Meer, so dass der Strand eine i…
$564,079
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Neue helle Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 54 qm, hat einen Platz in der Garage. Das Haus befind…
$329,431
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Neue helle Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 96 qm, hat einen Platz in der Garage. Das Haus liegt…
$502,816
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer mit Balkon und Garage.Dies ist eine Wohnung im 3. Stock, komplett ren…
$242,739
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 88 Quadratmetern. m, Balkon von 9 Quadratme…
$398,785
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/6
Große Gelegenheit für persönliches Wohnen oder Investitionen. Die 1-Zimmer-Wohnung in der ne…
$282,721
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Lavadores Lounge, ein modernes Kondominium in Canidelo.Dieser moderne und vertraute Komplex …
$419,014
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon, in einem Kondominium im Bau mit eigenem Garten…
$364,108
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Große Gelegenheit für persönliches Wohnen oder Investitionen. Die 1-Zimmer-Wohnung in der ne…
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/11
1 Schlafzimmer Wohnung von 90 m2 mit einer Außenterrasse von 39 m2 in einem Wohnkomplex mit …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
T1+T0 mit 148 qm, brandneu, mit Terrasse, am Ufer des Flusses Douro, in Gaia, am Fervença Pa…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, befindet sich in einem privaten Kondominium mit Paddel-Tennispl…
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