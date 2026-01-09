Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Valadares
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Valadares, Portugal

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Valadares, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Valadares, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
1-Zimmer-Wohnung, mit 58 qm privatem Bruttoraum, Balkon mit Meerblick und einem Parkplatz, i…
$437,012
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Valadares, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Valadares, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
1-Zimmer-Wohnung, mit 58 qm privatem Bruttoraum, Balkon mit Meerblick und einem Parkplatz, i…
$437,012
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 4 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Stockwerk 4
Dieses Apartment befindet sich in erster Strandlinie mit Meerblick. Darüber hinaus bietet di…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen