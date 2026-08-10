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Penthäuser in Lissabon, Portugal

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse in Alcabideche, Portugal
Penthouse
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern im dritten Stock, gekennzeichnet durch Geräumigkeit und Privat…
$3,21M
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Penthouse in Misericordia, Portugal
Penthouse
Misericordia, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 238 m²
Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern und 3 Badezimmern   mit einer riesigen Außenterrasse …
$5,89M
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Penthouse in Cascais, Portugal
Penthouse
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Die private Wohnanlage Monte Estoril Ocean Residence ist der Ort, an dem Sie für diejenigen …
$3,92M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Arroios, Portugal
Penthouse
Arroios, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Im Zentrum der Avenida Almirante Reis Avenue in Lissabon befindet sich dieses fantastische z…
$982,466
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Penthouse in Lourinha, Portugal
Penthouse
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 235 m²
Moderne und luxuriöse Wohnung in einer herrlichen Lage mit Panoramablick auf den Atlantik.Da…
$1,10M
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Penthouse in Estrela, Portugal
Penthouse
Estrela, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Neues Gebäude in Lapa mit Garage und Blick auf den Tejo. Letzter 5. Stock. Ein prestigeträch…
$1,73M
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Penthouse 3 zimmer in Lissabon, Portugal
Penthouse 3 zimmer
Lissabon, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk 4
Das komplett sanierte Gebäude mit einer einzigartigen Fassade aus rotem Backstein befindet s…
$1,20M
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Penthouse 8 zimmer in Estrela, Portugal
Penthouse 8 zimmer
Estrela, Portugal
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 857 m²
Stockwerk 5/5
Ein bemerkenswertes Projekt des berühmten portugiesischen Architekten Frederico Valsassina b…
$7,95M
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Penthouse 5 zimmer in Estrela, Portugal
Penthouse 5 zimmer
Estrela, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 470 m²
Stockwerk 5/5
Ein bemerkenswertes Projekt des berühmten portugiesischen Architekten Frederico Valsassina b…
$4,04M
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Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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