Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Estombar e Parchal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Estombar e Parchal, Portugal

Estombar
6
1 immobilienobjekt total found
Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
In Portugal, in der Algarve, in der Gegend von Lagoa, in der Nähe des Gramacho Golf Course u…
$553,646
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Estombar e Parchal

villen

Immobilienangaben in Estombar e Parchal, Portugal

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen