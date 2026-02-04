Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Parchal, Portugal

3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$306,291
Eine Anfrage stellen
Haus in Parchal, Portugal
Haus
Parchal, Portugal
Fläche 800 m²
Warehouse, 800 qm, Betrieb als Weingut, Baujahr 2019, in Parchal, Lagoa. Enthält ein enormes…
$2,56M
Eine Anfrage stellen
Villa in Parchal, Portugal
Villa
Parchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Fantastische Villa in Bela Vista Parchal. Mit drei Schlafzimmern mit Einbauschränken, eines…
$623,420
Eine Anfrage stellen
