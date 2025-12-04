Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse

Penthäuser in Polen

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Krakau, Polen
Penthouse 4 zimmer
Krakau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 14
Wohnen Sie im Salwator Tower-Komplex – einem Apartmentgebäude im Krakauer Stadtteil Bronowic…
$958,916
English, Polski
Penthouse 4 zimmer in Warschau, Polen
Penthouse 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 30/54
Złota 44 is a new icon of Warsaw ! The tallest apartment building in Europe. I am pleased…
$2,45M
