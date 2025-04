Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)

Über das Einwanderungsprogramm

In Polen zu arbeiten ist nicht nur eine Gelegenheit zum beruflichen Wachstum, sondern auch eine Chance, Teil einer stabilen europäischen Wirtschaft zu werden. Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Erlangung einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) auf der Grundlage einer Beschäftigung in Polen. Dieser Prozess kann aufgrund der strengen Anforderungen der polnischen Behörden komplex sein, aber unser Team sorgt in jeder Phase für einen reibungslosen, stressfreien Ablauf.

Was wir für Sie tun:

✅ Kostenlose Beratung – wir bewerten Ihre Chancen auf die Erlangung der Aufenthaltskarte.

✅ Dokumentenvorbereitung:

Direkte Kommunikation mit Ihrem Arbeitgeber, um alle erforderlichen Dokumente vorzubereiten.

Arbeitsvertrag (Umowa o pracę / Umowa zlecenia).

Erklärung zur Arbeitsübergabe (Oświadczenie o powierzeniu pracy / Powiadomienie / Zezwolenie).

Nachweis einer Unterkunft in Polen.

Krankenversicherungsschutz.

Nachweis der finanziellen Stabilität.

✅ Antragseinreichung – Wir kümmern uns um Ihren Antrag beim Woiwodschaftsamt (Urząd Wojewódzki) und stellen sicher, dass die Unterlagen ordnungsgemäß eingereicht werden.

✅ Prozessüberwachung – Wir behalten die Bearbeitungszeiten im Auge, kommunizieren mit den Behörden und halten Sie auf dem Laufenden.

✅ Garantierter Erfolg – Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeits- und Aufenthaltskarte erhalten, die Ihren Beschäftigungsstatus in Polen rechtlich sichert.

Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Weg zu einer legalen Beschäftigung so einfach und transparent wie möglich ist.