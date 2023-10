Erstaunliche 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung

Trimithi, Nordzypern

von €323,729

92 m² 1

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-680 STANDORT: Zypern/ Kyrenia - Entfernung zum Meer -1500M - Entfernung zum Lefkoşa- 25km - Flughafen Ercan - 15 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 2+1 - 92 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Februar 2025 AUSSTATTUNG: Küchengeräte Bosch Multi-Split-Inverter-Klimaanlage Küchenarbeitsplatten Lapitec / Italstone (oder ähnlich) Automatisches zentrales Generatorsystem Schwimmbad und Kinderbecken (330 m2) Grünflächen (2000m2) Landschaftliche Gestaltung Spielplatz Abwasser-Reinigungssystem Unterirdischer zentraler Wassertank aus verstärktem Beton CCTV-Kamera-System Schrankenanlage IP-Sprechanlage und Türpaneel Zentrales Satellitenfernsehen Zentraler Internetanschluss Hochwertiger Laminatboden in der Küche, Türen aus Melamin und Acrylglas, sowie Stahlspüle Böden aus hochwertigem Laminatparkett Naturmarmor auf den Balkonen Keramische Fliesen auf den Terrassen Isolierte Aluminiumfenster mit Doppelverglasung Einbauschränke in den Schlafzimmern Dekorative Zwischendecken Wandtoilette mit eingebautem Spülkasten Waschbecken mit Sockel Flache Duschabtrennungen und Schränke aus gehärtetem Glas Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie einfach und bequem in Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich an für